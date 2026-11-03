Зеленський підтвердив злам російської системи оповіщення у відповідь на кібератаку

Україна зламала російську систему екстрених сповіщень після того, як Росія атакувала український застосунок оповіщення. Перед цим українці отримали фейкові повідомлення про неминучу ядерну загрозу.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час інтерв'ю ведучій PBS News Амні Наваз.

Що відомо про кібератаки на системи оповіщення?

1 листопада українська влада повідомила про фейкові попередження, які надходили користувачам мобільного застосунку екстрених сповіщень. У повідомленнях ішлося про нібито неминучу ядерну загрозу. Через кібератаку роботу системи тимчасово призупиняли. Згодом застосунок відновив роботу.

Володимир Зеленський підтвердив, що Україна атакувала російську систему екстрених сповіщень у відповідь на дії Москви.

Ми лише відповідаємо на їхні атаки,

– наголосив президент.

За словами Зеленського, Росія здійснила саме кібератаку на українську систему. Коли стало зрозуміло, що її спрямували проти цивільного населення, Україна вирішила відповісти.

Нагадаємо, у ніч проти 2 листопада хакери зламали ресурси Міністерства надзвичайних ситуацій Росії та розіслали жителям низки регіонів фейкові повідомлення про ядерний удар. У сповіщеннях стверджувалося, що по всій Росії нібито запустили ядерні боєголовки на носіях P1-SUN.

Людей закликали терміново запастися їжею на три тижні та ховатися у підвалах. Однакові повідомлення з'явилися в офіційному застосунку МНС, каналах регіональних оперативних штабів і російському месенджері "Макс".

Злам зафіксували в Москві, Санкт-Петербурзі, Нижегородській, Тюменській, Тульській, Челябінській і Бєлгородській областях, а також у кількох краях і Башкирії. Особливо напруженою ситуація була у Волгоградській області, де на той момент діяла реальна ракетна небезпека.

У російському МНС визнали, що близько другої години ночі їхня система запобігання надзвичайним ситуаціям зазнала втручання.