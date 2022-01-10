Україна змінила своє представництво на засідання комісії з НАТО
На засідання комісії Україна – НАТО українську сторону представлятиме віцепрем'єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Захід запланований на 10 січня.
Раніше у НАТО анонсували участь глави МЗС Дмитра Кулеби у засіданні. Однак у МЗС підтвердили, що Україну представить Ольга Стефанішина.
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В Офісі віцепрем'єрки зауважили, що засідання комісії Україна – НАТО відбудеться у Брюсселі. Воно буде присвячене питанням регіональної безпеки. Відомо, що 19 січня заплановано ще одне засідання комісії у межах візиту віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної. Метою зустрічі є обговорення з партнерами підсумків реалізації Річної національної програми під егідою комісії Україна – НАТО у 2021 році.
У Стефанішиної нагадали, що проведення засідання комісії Україна – НАТО було предметом телефонної розмови президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена, яка відбулася на початку січня.
Як минула розмова Зеленського й Байдена
На сайті Білого дому опублікували коротку інформацію щодо того, як відбувалася розмова президентів України та США. У заяві мовиться, що:
- Джо Байден підтвердив, що Сполучені Штати із союзниками та партнерами готові відповісти, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну.
- Також глава Білого дому наголосив на відданості США та партнерів принципу "нічого про Україну без України". І підтвердив прихильність Штатів суверенітету та територіальній цілісності України.
Лідери країн погодилися продовжувати дипломатичні зусилля задля врегулювання конфлікту на Донбасі. Також висловили й підтримку діалогу про стратегічну стабільність у форматі Росія – НАТО за участю ОБСЄ.
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Повний текст публікації з фейсбуку Офісу віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції:
Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина візьме участь у засіданні комісії Україна – НАТО у Брюсселі, яке буде присвячене питанням регіональної безпеки. Нагадаємо, проведення засідання було предметом телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського з Президентом США Джо Байденом 3 січня.
12 січня у Брюсселі відбудеться Рада Росія – НАТО. 19 січня заплановано ще одне засідання комісії Україна – НАТО у межах візиту віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної. Метою зустрічі є обговорення з партнерами підсумків реалізації Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО у 2021 році.