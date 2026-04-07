Екскерівник ЦРУ розповів, чи має Росія перевагу у війні проти України
Колишній очільник ЦРУ Девід Петреус висловився щодо війни в Україні. За його словами, Росія втратила свою перевагу.
Про те, що допомагає Україні стримувати Росію, повідомляє CBS News.
Дивіться також Не знають, що робити: як Сили оборони виснажують росіян, завдаючи нищівних ударів
Як Україна перехоплює перевагу у війні?
Девід Петреус, який 10 разів відвідував Україну після 2022 року, заявив, що Росія втратила перевагу у війні. Він стверджує, що за останні два місяці українці досягли більших успіхів на фронті, ніж росіяни.
Він розуміє, що ця оцінка може здатися малоймовірною, оскільки Росія має переваги в живій силі, вогневій потужності та економіці. Але , як він зазначив, Україна компенсувала ці недоліки завдяки інноваціям у своїх безпілотних системах. За його словами, перевага України не в самих БпЛА, а в системі, побудованій навколо них.
Військовий вважає, що США та їх союзникам варто було б повчитись в України.
Він вважає, що справа не в зміні статей військового бюджету, а в "цілком новій концепції війни", що має містити в собі зміни доктрини, підготовки та структури сил. Україна розробила еталон, створивши безпілотні системні сили, а не просто впровадивши безпілотники в різні сили. Він вважає, що Заходу потрібно вчитися набагато швидше.
Що відомо про останні успіхи України?
- Нагадаємо, що Україна масштабує виробництво дешевих та ефективних дронів. Компанія "Fire Point" щодня виготовляє сотні далекобійних ударних дронів по 50 000 євро кожен.
- Нещодавно, в розмові з 24 Каналом, радник міністра оборони Сергій Стерненко заінтригував появою нових секретних дронів. Він обіцяє, що це стане "сюрпризом" для ворога на фронті.
- Також активно розвивається система ППО. Нещодавно, український пілот встановив світовий рекорд зі збивання "Шахедів".