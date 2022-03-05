Україна зможе фізично імпортувати газ з Польщі

Оператори ГТС України та Польщі Gaz System S.A. запровадять гарантовані потужності. Наша держава зможе фізично імпортувати газ цієї країни.

Домовленості запрацюють із 6 березня 2022 року. Україна зможе імпортувати газ, зокрема із LNG-терміналу.

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Відтак за відсутності транзиту наша держава матиме можливість отримувати газ із:

Польщі;

Угорщини;

Словаччини.

Як зауважив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон, останні місяці оператор ГТС України наполегливо працював над створенням маршрутів для імпорту газу, щоб гарантувати необхідний ресурс газу для України за будь-яких сценаріїв.

Сьогодні це є критичним питанням виживання країни. Я вдячний нашим колегам – суміжним операторам ГТС за важливий внесок в посилення енергетичної безпеки України,

– наголосив Макогон.

Він зауважив, що на енергетичному фронті продовжать докладати всіх зусиль, щоб забезпечити безперебійне постачання газу для українських споживачів.

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