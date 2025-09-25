Українським військовим 25 вересня 2025 року вдалось знищити російський літак Су-34 на Запорізькому напрямку. Його підняли в небо для атак по Запоріжжю та області.

Генштаб України підтвердив втрату ворожого винищувача-бомбардувальника. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що росіяни розуміють, що Україна має певні засоби для протиповітряної оборони, однак поки їх не недостатньо.

Що відомо про збиття російського Су-34?

За словами Романа Світана, попри те, що нашим захисникам нелегко обороняти українське небо під час масованих атак, наша протиповітряна оборона достатньо потужна, щоб працювати по ворожих літаках.

Чому саме Запорізький напрямок? Росіяни останнім часом намагаються атакувати Запоріжжя КАБами. Вони їх модернізували, адже Запорізький напрямок є одним із пріоритетних для Росії. Там ворог намагається розширити сухопутний коридор,

– сказав він.

Літаки, які атакують місто дуже помітні. Раніше Україна не мала чим їх дістати, але, ймовірно, щось змінилось. Або ж ворожі літаки підлетіли ближче та стали легкою ціллю для українських військових.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку: карта

Полковник запасу ЗСУ припустив, що Україна також могла розгорнути додаткові зенітно-ракетні комплекси, щоб мати більше шансів атакувати ворожу авіацію.

Крім того, знищення одного із Су-34 свідчить, що Росія почала інтенсивніше використовувати їх на фронті.

Що відомо про останні втрати російської авіації?