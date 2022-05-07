Україна знищує найсучасніші танки Росії: окупантам знадобиться багато часу, щоб відновитись

Війна Росії проти України йде на виснаження. Але якщо Україна отримує нове сучасне обладнання від західних партнерів, то російським окупантам доведеться витратити десятиліття, щоб відновити втрачене озброєння.

Росія чимало вкладала в модернізацію та оснащення своєї армії. На це використовувалися гроші, отримані від продажу енергоносії закордон – нафти та газу.

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Серед цього всього була і модернізація танку Т-90. Оновлений варіант Т-90М був представлений лише у 2016 році, а на озброєння російської армії надійшов лише у 2019 році. Хоча перша партія танків до частин надійшла лише у квітні 2020 року. Загалом же на озброєнні в російської армії близько 100 таких танків. Їх віддали найкраще оснащеним російським підрозділам. А у 2022 році кинули на війну проти України.

Танк мав чимало змін від свого попередника, і був причиною для гордості росіян. Там переконували, що у нього покращена броня, модернізована гармата та новітня система супутникової навігації.

Але виявилося, що цей танк можна знищити, як і його попередників. Що і довели українські захисники. Вже підтверджено як мінімум один випадок знищення танку Т-90М у війні Росії проти України. Сталося це поблизу Харкова.

Деталей того, як саме його було знищено немає. За попередньою версією, його підбили зі звичайного протитанкового ракетного комплексу ударом в корму.

Значна шкода для Росії

Станом на 7 травня, 72-й день війни Росії проти України, українська армія

Міністерство оборони Великої Британії зазначає, що втрат такого танку може завдати значної шкоди обороноздатності самої Росії. Адже втрат зазнають найбільш боєздатні підрозділи російської армії. Відтак треба буде витратити чимало часу, щоб їх відновити.

Друга причина – це робота з самим танком. Після його пошкодження росіяни мають мало шансів швидко замінити модернізоване та вдосконалене обладнання. Все через санкції, які накладені на країну. Адже чимало компонентів в цьому танку – це іноземні розробки, які тепер заборонено постачати до Росії. Допоки вдасться знайти їм аналоги – мине чимало часу. Та й заміна може бути нерівноцінна і вимагати додаткової роботи з її налагодження.

Відтак втрата таких танків – це чималий удар по Росії та її обороноздатності, від якого вона буде довго відходити.