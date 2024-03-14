Це велика перемога, – Столтенберг про те, як Україна знищує російський Чорноморський флот

Витіснення російського Чорноморського флоту з Чорного моря та знищення російських бойових кораблів – одна з перемог, якої досягла Україна.

Про це заявив очільник НАТО Єнс Столтенберг, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

Читайте також Їх не бачать тепловізори: як українські дрони "Magura V5" знищують Чорноморський флот Росії

Вирішальне значення мали ракети від партнерів

За словами очільника Альянсу, Чорне море забезпечує можливість експорту зерна та інших товарів, що важливо для глобального постачання продовольства.

Однією з великих перемог, яких досягла Україна, є те, що вона змогла відтіснити російський Чорноморський флот і знищити багато їхніх кораблів, а також забезпечити відкритий коридор від Одеси й на захід до Босфору, тісно співпрацюючи з союзниками по НАТО – Румунією, Болгарією і Туреччиною,

– зазначив Столтенберг.

Очільник НАТО каже, що успішна морська операція свідчить про компетентність українських Збройних сил та зброї, яку передають члени Альянсу. Столтенберг наголосив, що вирішальне значення для відкриття цього коридору мали ракети, які надали партнери України.

Голова Альянсу зазначив, що НАТО активно співпрацює з країнами, які мають доступ до Чорного моря. Тут мова йде не лише про Україну, а й про Грузію. Загалом Альянс зберігає свої позиції в цьому морі, оскільки воно вже набуло стратегічного значення.

Які кораблі ворога у небезпеці

Детальніше про це в ефірі 24 Каналу розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Він наголосив, що ворожі кораблі – законна ціль для нашої держави.

Звісно є пріоритетні цілі. Насамперед це носії крилатих ракет, яких у них є десяток у складі. Є інші серйозні одиниці – це і ракетні катери, і патрульні, різноманітні фрегати, корвети. Тобто, насправді там перелік ще досить суттєвий,

– зауважив речник ВМС України.

Також слід пам'ятати, що з 13 великих десантних кораблів у Росії у строю залишилося лише 5 одиниць. Також у ворога є кілька підводних човнів, серед яких три – носії ракет. Плетенчук зауважив, що працювати є над чим.