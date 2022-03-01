Україна зустрічає росіян вогнем і ненавистю з кожного вікна

1 березня 2022 , 11:34
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Антон Колумбет

Джерело:

фейсбук Антона Колумбета

Уявляю, який шок зараз у спотворених своєю ж пропагандою мізках росіян.

Відродження у вогні

Не забувайте ці дні ніколи, дні відродження української нації.

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Плекайте Ненависть

Дні, коли вона нарешті навчилась ненавидіти вся, а не мичати щось про "нєоднозначноє".

Ненависть –  це дуже конструктивна штука.

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Автор: Антон Колумбет