Україна зустрічає росіян вогнем і ненавистю з кожного вікна
1 березня 2022 , 11:34Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Антона Колумбета
Уявляю, який шок зараз у спотворених своєю ж пропагандою мізках росіян.
Відродження у вогні
Не забувайте ці дні ніколи, дні відродження української нації.
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Плекайте Ненависть
Дні, коли вона нарешті навчилась ненавидіти вся, а не мичати щось про "нєоднозначноє".
Ненависть – це дуже конструктивна штука.
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