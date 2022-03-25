Росія має надати списки депортованих людей: Україна звернулася до Червоного Хреста

Україна 25 березня зробила відкрите звернення до Червоного Хреста. Основною його вимогою є вплив на Росію щодо ще одного злочину проти людяності – депортованих українців.

Передусім наша Держава вимагає надати повний список примусово вивезених людей. Про це написала Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Офіційне звернення надіслали голові Міжнародного комітету Червоного Хреста Пітеру Мауреру. Станом на вечір 25 березня жодної відповіді не було.

Звернулися до Голови Міжнародного комітету Червоного Хреста Пітера Маурера з вимогою отримати від Росії списки всіх наших громадян, які були примусово депортовані окупантами з Маріуполя,

– пояснила Верещук.

Також вона додала, що наша країна вимагає забезпечити для цих людей можливість безпечно повернутися в Україну. Про те, що окупанти насильно вивозять людей з Маріуполя, стало відомо ще 19 березня. Перед депортацією українців доставляли у фільтраційні табори. Там перевіряли документи й телефони, щоб не повезти на територію тоталітарної країни "потенційних порушників".

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