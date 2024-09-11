Україна хоче, щоб Індія "модерувала" переговори Києва та Москви, – посол

Україна вважає, що Індія повинна відігравати більш активну роль у припиненні війни Росії в Україні, якщо вона хоче отримати постійне місце в Раді безпеки ООН.

Про це заявив посол України в Індії Олександр Поліщук, слова якого цитують журналісти. Україна також запропонувала Індії провести другий Саміт миру до листопада 2024 року, щоб припинити війну.

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Україна звернулася до Індії

За словами посла, Україна хоче, щоб Індія "модерувала" переговори між двома державами та використовувала свої зв'язки з Росією, щоб переконати Москву приєднатися до мирних переговорів.

Якщо Індія прагне отримати постійне місце у Раді безпеки ООН, щоб служити власним інтересам, вона встановлює планку занадто низько,

– сказав Поліщук.

Він зауважив, що Індія не повинна задовольнятися роллю листоноші, "який передає повідомлення між Україною та Росією", а має відігравати більш надійну роль.

Варто зазначити, що радник з національної безпеки Індії Аджит Довал цього тижня перебуває в Москві. Очікується, що він зустрінеться з високопоставленими російськими чиновниками, включаючи Путіна. Аджит Довал планує обговорити "мирні зусилля" щодо війни Росії проти України.