Україна звернулася до Туреччини, щоб та організувала зустріч Зеленського та Путіна

Володимир Зеленський може зустрітися з Путіним у Туреччині. Принаймні з такою пропозицією Україна звернулася до Туреччини.

Київ готовий до такої зустрічі, заявив глава МЗС України Андрій Сибіга в інтерв'ю. Проте Путін переховується, підкреслив він.

Дивіться також Без участі США: яку роль у перемовинах між Україною та Росією може зіграти Туреччина

Що відомо про можливу зустріч Зеленського та Путіна в Туреччині?

Сибіга сподівається, що Туреччина може відіграти тут свою роль і прискорити мирний процес.

Ми звернулися до Туреччини розглянути можливість організації зустрічі на рівні президента Зеленського і Путіна з можливою участю президентів Ердогана та Трампа. Ми готові до цієї зустрічі. Єдине, що зараз Путін переховується. А український президент до такої зустрічі готовий. Ми хочемо закінчити цю війну. У нас є дієві пропозиції,

– сказав міністр.

На запитання журналістів, чи не виглядає ситуація так, ніби Туреччина хоче перетягнути перемовний процес у Стамбул, Сибіга відповів: це не перетягування. Він пояснив, що працював послом у Туреччині, тому добре знає, як працює турецька дипломатія – і формально, і за лаштунками. Й оцінює її дуже високо.

Контекст. Під час візиту на Близький Схід Володимир Зеленський 4 квітня відвідав Туреччину та зустрівся з президентом цієї країни Реджепом Таїпом Ердоганом. Той запропонував провести мирні переговори в Туреччині. Тоді український президент сказав: Україна готова до зустрічі на рівні лідерів у будь-якому форматі.

Туреччина, за словами Андрія Сибіги, має спроможності часом робити справді безпрецедентні, унікальні досягнення в дипломатії. Тому її роль у перемовинах справедлива.

"Вони дуже ефективні. І це треба брати до уваги і використовувати цей потенціал, тому що Туреччина також зацікавлена у закінченні російської агресії", – підкреслив очільник МЗС України.

Цікаво! Про те, що Путін ховається, Андрій Сибіга говорив і раніше. 18 квітня на полях Анталійського дипломатичного форуму російські пропагандисти напали на українську делегацію з питаннями щодо можливих перемовин.

