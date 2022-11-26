Захищали Зміїний, ЧАЕС, Маріуполь: з російського полону звільнили ще 12 українців
26 листопада 2022 , 14:27Читать новость на русском
Джерело:Андрій Єрмак
З російського полону повернулись ще 12 українців – 3 цивільних та 9 захисників. Додому їдуть воїни, які захищали Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний.
Про черговий успішний обмін полоненими між Україною та Росією повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
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Черговий обмін полоненими. Нам вдалося звільнити 12 наших людей. Додому їдуть воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний,
– написав Андрій Єрмак.
З російського полону визволили ще 12 людей / Фото Андрій Єрмак
Серед звільнених:
- четверо бійців ВМС;
- двоє нацгвардійців, прикордонників;
- один з ТрО;
- а також троє цивільних – подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти.
Зазначають, що серед військових – двоє офіцерів, а також 7 рядових та сержантів.
26 листопада пройшов черговий обмін полоненими: відео
Важливо! За останній тиждень Україні вдалося повернути 98 людей з ворожого полону.
Останнім часом почастішали обміни полоненими
- Лише за один місяць Україні вдалося повернути додому понад 150 українців. Так, на початку місяця звільнили з полону 107 воїнів, з яких були 6 офіцерів та 101 рядовий та сержант, а також 19 прикордонників.
- Через декілька днів після цього, 12 листопада, додому повернулися ще 45 захисників України, а 19 листопада – троє морських піхотинців.
- А з 23 по 25 листопада пройшло одночасно три обміни військовополоненими.
- Зауважимо, що Володимир Зеленський на саміті G20 запропонував новий формат обміну полоненими, – "всіх на всіх".
- В ISW припустили, що однією з причин, чому почастішали обміни, можуть бути намагання Росії заспокоїти невдоволення серед росіян щодо мобілізації та повільних темпів звільнення їх військових.
- Адже досі Росія дійсно не охоче повертала своїх полонених.
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