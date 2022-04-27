Україна звільнить Донбас та Крим повністю

НАТО поставить стільки зброї до України, скільки треба для повного знищення російської армії та звільнення нашої землі!

Хочу привітати українську армію та народ України. Всі ці наші страждання та втрати, все це змінило світ на нашу користь, і в один фронт з Україною стали найбільші країни світу, найпотужніші держави.

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Україна отримає надсучасне озброєння

На конференції міністрів оборони країн НАТО ухвалені стратегічні рішення, які гарантують знищення російської армії в Україні та повну перемогу у війні. Це означає фактично необмежене постачання Україні надсучасних видів озброєння, яких нема у російської армії.

Поставки сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони, ракетних систем дальньої дії, високоточної артилерії, боєприпасів, ударних дронів та засобів корегування. Все це країни НАТО дають Україні.

Все це почне поступати на озброєння та виходити на фронт найближчими місяцями. І коли Україна отримає новітню зброю та необхідну кількість снарядів, кожен місяць для Росії буде страшніший за 10 років Афганістану та Чечні.

А поки що українська армія та усі сили оборони у дуже важких боях з нестачею багатьох видів озброєння б'ються на Східному фронті. Вперта піхота закривається в кожну посадку, на кожному кроці намагаються не відступати та йти вперед.

Путіна чекає сюрприз – НАТО надасть Україні надсучасне озброєння / Фото Getty Images

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Україна поверне Крим та Донбас

Поки що перевага Росії у танках, артилерії та боєприпасах значна, але ніяких котлів російська армія не зробить, бо українці змушують ворога платити за кожен крок і втрати окупантів великі. Тактика та вміння української армії вищі за ворога, і коли прийде зброя, ситуація почне поступово і помітно змінюватись.

Щоб така впевненість та підтримка з'явилась у НАТО на 63 день вторгнення, віддали та віддають життя тисячі та тисячі українців, і кожне поле на Сході та Півдні, де зараз б'ються українці з російською армадою, полите кров'ю патріотів. Але вже за тижні наші воїни побачать майбутню допомогу на позиціях.

Російська армія в Україні буде знищена, і Україна не зупиниться на позиціях 24 лютого – Україна звільнить Донбас та Крим повністю.

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