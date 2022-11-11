Україна зводить стіну на кордоні з Білоруссю: у Зеленського показали фото

Через загрозу, яку потенційно може становити Білорусь та після російського наступу в лютому з білоруської території, Україна почала спорудження стіни на кордоні. Роботи ведуть у кількох прикордонних областях.

Про це повідомив радник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко. Станом на 11 листопада на кордоні звели вже 3 кілометри стіни.

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Україна укріплює кордон з Білоруссю та Росією

Кирило Тимошенко повідомив, що на кордоні України та Білорусі риють рови, зводять насипи та будуть паркани з колючим дротом. Роботи з укріплення кордону та будівництва стіни тривають у Волинській, Рівненській та Житомирській областях.

Радник голови ОП відзначив, що це ще не все, однак усіх деталей поки не розкривають.

Рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом – це інженерні загородження, які будують на Волині. Таким чином вже облаштовано близько 3 кілометри кордону, роботи тривають. Це ще не все, але подробиць розкривати не будемо. Також роботи ведуться і в Рівненській, і в Житомирській областях. Зводять фортифікаційні споруди та облаштовують кордон також і в регіонах, які межують з територією Росії,

– повідомив Тимошенко.

Радник Андрія Єрмака підкреслив, що Держприкордонслужба цілодобово моніторить ситуацію на кордоні. Над зведенням стіни працюють органи обласної влади та місцевий бізнес.

Будівництво стіни на кордоні з Білоруссю / Фото з телеграму Кирила Тимошенка

Загроза наступу з Білорусі

24 лютого російські війська почали наступ на Київщину саме з території Білорусі. Зокрема російська армія захопила Чорнобильську АЕС, при відступі з якої забрала із собою полонених бійців Нацгвардії.

Крім того, з території Білорусі по Україні завдають ракетних ударів та запускають безпілотники, зокрема дрони-камікадзе.

Однак зберігається загроза вступу Білорусі у війну. Тривалий час білоруська армія виконує маневри біля українського кордону, а на територію країни прибула частина російських мобілізованих.

Самопроголошений президент Лукашенко і прибічники його режиму розкидаються заявами на кшталт: "Білорусь не хоче війни, але не треба її провокувати".

Генштаб ЗСУ 11 листопада опублікував звернення до білоруських та російських військових, які на території Білорусі, та закликав їх не вступати у війну проти України, але якщо такий наказ їм віддадуть – здаватися у полон. Білорусам Україна обіцяє можливість повернення на батьківщину або надання притулку до завершення бойових дій, росіянам – утримання в полоні відповідно до Женевський конвенцій з можливість повернення або під час обміну або після завершення війни.

Звернення Генштабу ЗСУ до білоруських та російських військових: дивіться відео