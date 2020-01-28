Україна готова до промислового безвізу з ЄС, – Гончарук

України готова до переговорів про укладення з Євросоюзом Угоди про відповідність та прийнятність промислової продукції (Угода ACAA). Тепер в Україні очікують на оціночну місію ЄС.

"На зустрічі з верховним представником ЄС з зовнішніх справ та безпекової політики Жозепом Боррелем ми обговорили цілі та пріоритети порядку денного співпраці України та ЄС. Серед топ пріоритетів – "промисловий безвіз", тобто Угода про відповідність та прийнятність промислової продукції (Угода ACAA)", – написав Гончарук у своєму телеграм-каналі.

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Останнім завданням України для початку переговорів щодо "промислового безвізу" став закон про зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду, який Рада схвалила у грудні 2019 року.

"Тепер очікуємо найближчим часом візит до України попередньої оціночної місії ЄС для оцінки готовності інфраструктури та законодавства України до початку перемовин", – додав глава уряду.

На зустрічі Гончарука з Боррелем було визначено подальші кроки для інтеграції України в Єдиний цифровий ринок ЄС. Вони мають бути відображені у спільному плані дій, який визначатиме також додаткові форми взаємодії України та ЄС у межах Єдиного цифрового ринку.

Україна прагне до поглиблення співпраці в межах Східного партнерства з ЄС у сферах енергетики, торгівлі, цифрової економіки, митниці та безпеки, додав прем’єр.

"Запропонована ініціатива "Стратегія тріо" виділяє з усіх країн цього формату саме асоційованих партнерів – Україну, Грузію та Молдову – які мають більш амбітний порядок денний з ЄС", – наголосив Гончарук.

Що таке Угода АСАА? Це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській, що дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника (резидента ЄС), який може тримати цей сертифікат.



Підписання АСАА передбачено Угодою про асоціацію України та ЄС. За оцінками експертів, потенційно угода АСАА може охопити до п’ятої частини українського експорту до ЄС.