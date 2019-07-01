Україна має залишитися в ПАРЄ і дбати про повернення бранців Кремля, – експерт

Україна не повинна призупиняти роботу в ПАРЄ. Повернення до неї Росії – лише одна програна битва. Натомість наші полонені у Росії все ще залишаються елементом її війни проти нас.

Таку думку в коментарі 24 каналу висловив експерт "Майдану закордонних справ" Олександр Хара.

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Він зауважив, що Україні ще є, за що боротись далі.

Абсолютно інфантильно з точки зору інтересів України гримати дверима і йти з ПАРЄ. Ми програли один бій. Не битву. Тим паче, що вона триватиме, допоки є Україна і Росія. Сама сутність Росії – тоталітарна і антилюдська – буде підштовхувати цю країну до придушення прав і свобод власних громадян, і порушення їх по відношенню до інших,

– зазначив Хара.

Хоча ПАРЄ себе дискредитувала, все ж ця організація залишатиметься майданчиком, де про порушення Росії можна буде казати. І протидіяти їх пропаганді, інформуючи світ про те, що відбувається.

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Росія продовжує змушувати Україну поступатися. Доля наших моряків зависла. Вони є елементом війни проти нас, зауважив Хара.

"Але якщо призупинимо роботу чи вийдемо з ПАРЄ – Росія буде задоволена. Вона вже задоволена – без виконання жодних вимог отримали повернення в ПАРЄ. Вони будуть розвивати цей успіх на інших напрямках – скасування більш болючих санкцій, ніж просто "осуд", – констатував експерт.

Як Росію повернули у ПАРЄ?

У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. Через несплату її неодноразово погрожували виключити із Ради Європи, а Росія, зі свого боку, поривалась піти сама.



Однак 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. За таке рішення проголосували 118 депутатів, проти – 62, утримались – 10.



Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради з закликом терміново розглянути питання зупинення участі держави в роботі асамблеї. А президент Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ.



Профільний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити проект про призупинення участі української делегації в роботі ПАРЄ. А також вважає за потрібне відкликати запрошення спостерігачам Ради Європи на парламентських виборах. ​Призупинення участі в роботі ПАРЄ має бути тимчасовим – до отримання висновків Венеціанської комісії.