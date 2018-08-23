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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Україна отримає від США $78 млн додаткової технічної допомоги

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США надасть Україні 78 мільйонів доларів
США надасть Україні 78 мільйонів доларів / Фото з відкритих джерел

Сполучені Штати можуть виділити Україні 78 мільйонів доларів додаткової міжнародної технічної допомоги.

Про це повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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Кабінет Міністрів 22 серпня ухвалив рішення про підписання додаткових угод до угоди щодо виконання завдання у сфері розвитку між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки від 17 вересня 2014 року про підвищення прозорості врядування та стійкого економічного розвитку,
– йдеться в повідомленні.

Такі розпорядження підготувало Мінекономрозвитку у зв’язку з намірами уряду США надати додаткові кошти для реалізації передбачених угодою цілей.

Зокрема, Сполучені Штати мають намір виділити 54,4 мільйонів доларів додаткової міжнародної технічної допомоги на забезпечення доступності інвестиційної діяльності середнього класу в Україні, посилення потенціалу приватного сектора економіки, підвищення енергоефективності та енергетичної безпеки, зазначає міністерство.

Отже, загальний обсяг технічної допомоги, спрямованої на зазначені цілі в рамках угоди, з урахуванням додаткових коштів перевищить 139 мільйонів доларів.

Згідно з повідомленням, підписання додаткових угод передбачає також надання 23,6 мільйонів доларів на реформування управління.

Нагадаємо, посол України у США Валерій Чалий заявив, що держава має намір отримати від Сполучених Штатів катери берегової охорони типу Island для використання їх в Чорному морі.

Теги: Новини США Новини України Фінанси Міністерство економічного розвитку і торгівлі Гроші
Джерело: 24 Канал
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