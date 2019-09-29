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      Україна закрила частину Чорного моря через ракетні стрільби

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      Запуск ракети Р-360 ракетного комплексу РК-360 "Нептун"
      Запуск ракети Р-360 ракетного комплексу РК-360 "Нептун" / Стопкадр з відео РНБО

      Україна закрила для польотів частину Чорного моря в районі Одещини. Там 3-4 жовтня відбудуться ракетні стрільби з території Державного випробувального полігону "Алібей".

      У ці дні буде обмежений доступ до мисів "Калфа", "Льодники" та 1-10 кілометра морської коси від Лебедівки на узбережжі Чорного моря, попередили в ЗСУ.

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      Під час серпневих пусків на полігоні "Алібей" було видано відповідне сповіщення NOTAM (Notice to Airmen) про майбутні ракетні стрільби. За декілька діб після того Росія перекрила прилеглий до цього район для проведення своїх стрільб.

      Район ракетних стрільб на Одещині 4 та 5 жовтня 2019 року
      Район ракетних стрільб на Одещині 4 та 5 жовтня / Мапа: Український мілітарний портал

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      Теги: Новини України Збройні сили України Новини Одеси Зброя Чорне море авіація
      Джерело: 24 канал
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