Україна закрила частину Чорного моря через ракетні стрільби

Україна закрила для польотів частину Чорного моря в районі Одещини. Там 3-4 жовтня відбудуться ракетні стрільби з території Державного випробувального полігону "Алібей".

У ці дні буде обмежений доступ до мисів "Калфа", "Льодники" та 1-10 кілометра морської коси від Лебедівки на узбережжі Чорного моря, попередили в ЗСУ.

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Під час серпневих пусків на полігоні "Алібей" було видано відповідне сповіщення NOTAM (Notice to Airmen) про майбутні ракетні стрільби. За декілька діб після того Росія перекрила прилеглий до цього район для проведення своїх стрільб.



Район ракетних стрільб на Одещині 4 та 5 жовтня / Мапа: Український мілітарний портал