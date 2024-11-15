Моряк, що спробував затопити яхту гендиректора "Рособоронекспорту", продовжує службу у ЗСУ

У 2022 році український моряк Тарас намагався затопити яхту, що належала гендиректору "Рособоронекспорту" Александру Міхєєву. Нині він продовжує нести службу у Силах логістики Збройних сил України.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "АрміяInform". Свій вчинок українець пояснив бажанням завдати шкоди власнику яхти, причетному до виробництва ракет, що обстрілювали Україну.

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Як українець мало не потопив яхту російського гендиректора

Нині солдат на ім'я Тарас служить у підрозділі, що займається ремонтом військової техніки та підпорядковується командуванню Сил логістики.

Він розповів, що на момент початку повномасштабного вторгнення працював в Іспанії старшим механіком на яхті "Леді Анастасія". Втім, побачивши кадри влучання російської ракети в житловий будинок у Києві, він вирішив спробувати затопити яхту.

Чому саме цю яхту я вирішив затопити? Тому що її господар – Міхєєв Александр Александрович – є головою російської компанії "Рособоронекспорт". І якраз він є причетним до виробництва ракет, які на нас летять,

– пояснив солдат.

Він також додав, що працював старшим механіком тому мав безперешкодний доступ до машинного відділення.

"Я відкрив кінгстон, щоб затопити яхту. Вода пішла в машинне відділення… Але на борту судна ще було у нас троє членів екіпажу: наші хлопці з Одеси. І тут, як-то кажуть "землячки допомогли": почали галасувати, що, мовляв, ми ж втратимо роботу… Ну, вони й повідомили місцевій поліції", – розповів Тарас.

Повністю затопити яхту не вдалося, але вона залишилася частково підтопленою. Згодом її заарештували, і зараз вона досі стоїть у порту Адріана без руху.

Українець розповів, що після його спроби затопити яхту, поліція його затримала. Однак суддя вирішив, що, оскільки іспанській стороні не було завдано збитків, немає правових підстав для його утримання під вартою, тож він міг повернутися додому.