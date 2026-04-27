Прийшов забирати дитину з садочка напідпитку: з Польщі депортували українця

Громадянин України прийшов забирати свою дитину з дитячого садка в Польщі у стані алкогольного сп'яніння. Чоловіка затримали й депортували.

Подробиці розповіли в польській поліції.

Що відомо про інцидент у садку та депортацію українця?

Відбулося все 24 квітня – саме того дня чоловік разом зі своїм 11-річним сином приїхав забирати молодшу дитину з дитячого садка.

Проте вихователі зауважили, що поведінка чоловіка свідчила про алкогольне сп'яніння, що підтверджувалося й запахом алкоголю. Так, у садочку відразу повідомили про інцидент поліціянтам. Правоохоронці, зі свого боку, прибули на місце й зафіксували нетверезий стан українця.

Рівень алкоголю у крові 37-річного чоловіка перевищував 2 проміле.

Зверніть увагу! У Польщі допустимий рівень алкоголю в крові водія становить до 0,2 проміле (0,02% або ), що прирівнюється до стану "після вживання алкоголю". Показник від 0,2 до 0,5 проміле вважається правопорушенням, а понад 0,5 проміле – кримінальним злочином, що тягне за собою суворі штрафи, арешт та позбавлення прав.

Тож українця затримали й звинуватили у керуванні автівкою у нетверезому стані й наражанні дитини на небезпеку. За клопотанням поліціянтів його депортували з території Польщі.



Українця затримали й депортували з Польщі / Фото польської поліції

Важливо! Підставами для депортації іноземців у Польщі можуть бути:

відсутність підтвердженого місця проживання;

невідповідність даних документів;

хуліганська поведінка;

борги;

соціальні махінації;

порушення санітарних правил.

Що відомо про інші інциденти за участю українців у Польщі?

Українку не пропустили до Польщі після того, як у неї виявили 100-доларову купюру з аномально високим рівнем радіації – показники перевищували природний фон у 1905 разів. Через наявність радіоактивного ізотопу банкноту ізолювали в захисному контейнері, а жінці відмовили у в'їзді з міркувань безпеки.

Також у країні нещодавно затримали 19-річну громадянку України за підозрою у шахрайстві, внаслідок якого 76-річний пенсіонер втратив близько одного мільйона злотих. За даними слідства, вона двічі отримувала від нього готівку в межах фейкової інвестиційної схеми з обіцянками швидкого прибутку.

Також повідомляється про інцидент, коли нетвереза жінка напала на українок, погрожувала їм і вимагала залишити країну. Поліція затримала підозрювану, яка раніше вже мала проблеми із законом.