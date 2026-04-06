На інцидент відреагували в місцевій поліції. Там пообіцяли дати правову оцінку діям жінки й притягнути її до відповідальності.

Що відомо про напад на українок?

У мережі з'явилося відео, на кадрах з якого видно жінку, що кричить на українок і навіть починає розпускати руки. Нетвереза жінка також погрожує викликати поліцію та вимагає, аби українки "виміталися до України".

П'яна жінка накинулася на українок у Познані: дивіться відео з мережі

️"To jest k*rwa Polska, a nie Ukraina. Policja, macie 12 minut". Kompetnie pijana kobieta uderzyła dwie Ukrainki. Poruszała się po chodniku niczym uszkodzony helikopter. pic.twitter.com/WURUdsLSfG — Goniec.pl (@GoniecPL) April 5, 2026

У поліції Великопольського воєводства зауважили, що звернення про напад вони отримали пізно ввечері 4 квітня. Йшлося про ксенофобські образи й погрози.

Правоохоронці заявили, що підозрювану притягнуть до відповідальності. Жінку затримали й доправили до прокурора-координатора у справах злочинів на ґрунті ненависті. Їй може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

Там також уточнили, що в минулому підозрювана вже фігурувала у справах про порушення недоторканності людини, кримінальних погроз, образ, крадіжки, фальсифікації документів, шахрайства, а також кермування машиною у нетверезому стані.

Важливо! Посол України в Польщі Василь Боднар неодноразово наголошував, що громадяни України мають право на повагу до їхньої гідності та безпеку незалежно від країни перебування. Будь-які прояви насильства або мови ненависті щодо українців є неприйнятними та мають отримувати належну правову оцінку,

