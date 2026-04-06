На інцидент відреагували в місцевій поліції. Там пообіцяли дати правову оцінку діям жінки й притягнути її до відповідальності.
Що відомо про напад на українок?
У мережі з'явилося відео, на кадрах з якого видно жінку, що кричить на українок і навіть починає розпускати руки. Нетвереза жінка також погрожує викликати поліцію та вимагає, аби українки "виміталися до України".
У поліції Великопольського воєводства зауважили, що звернення про напад вони отримали пізно ввечері 4 квітня. Йшлося про ксенофобські образи й погрози.
Правоохоронці заявили, що підозрювану притягнуть до відповідальності. Жінку затримали й доправили до прокурора-координатора у справах злочинів на ґрунті ненависті. Їй може загрожувати до трьох років позбавлення волі.
Там також уточнили, що в минулому підозрювана вже фігурувала у справах про порушення недоторканності людини, кримінальних погроз, образ, крадіжки, фальсифікації документів, шахрайства, а також кермування машиною у нетверезому стані.
Важливо! Посол України в Польщі Василь Боднар неодноразово наголошував, що громадяни України мають право на повагу до їхньої гідності та безпеку незалежно від країни перебування. Будь-які прояви насильства або мови ненависті щодо українців є неприйнятними та мають отримувати належну правову оцінку,
Більше про подібні випадки
У лютому в польському місті Прушкуві біля одного з хостелів напали на українців. Тоді група агресивно налаштованих осіб напала на них, унаслідок чого постраждала 29-річна жінка. Правоохоронці затримали чотирьох ймовірних учасників інциденту.
А наприкінці грудня в Радомі група людей жорстоко побила українця. Чоловіка з травмами доправили до лікарні, під час нападу в його бік звучали образливі висловлювання на національному ґрунті.