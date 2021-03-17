Тікав із пробитими колесами: українець у Польщі викрав авто і влаштував погоню зі стріляниною

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У ніч з 16 на 17 березня українець у Польщі вкрав автомобіль та втікав на ньому від правоохоронців. Під час погоні горе-крадій протаранив поліцейську машину.

Джерело:

Yavl

Поліцейські вже затримали порушника. Йому загрожує покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

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Деталі інциденту

  • У Катовіце правоохоронці зауважили, що евакуатор намагається забрати припаркований автомобіль BMW.
  • Поліцейські хотіли з'ясувати, чи власник машини давав на це згоду.
  • Однак автівка різко зірвалася і поїхала.
  • Правоохоронці почали її доганяти.
  • Водій BMW діяв дуже агресивно. Спершу він протаранив машину поліцейських з Катовіце. Згодом їм на підмогу прибули правоохоронці з Сосновця. Їхній автомобіль горе-водій бив та намагався зіштовхнути з дороги.
  • Щоб припинити погоню, поліцейські почали стріляти по шинах BMW.
  • Однак і це не зупинило порушника. Він продовжував тікати з 3 пробитими колесами.
  • Лише через певний час горе-водій таки не впорався з керуванням та влетів у придорожні зарості.
  • Навіть тоді порушник не здався. Він пробував втекти пішки.
Зверніть увагу! У крові 23-річного українця виявили 1,6 проміле алкоголю. Тепер порушнику висунули обвинувачення за викрадення авто, керуванні у нетверезому стані, нападі на поліцейських і спробі втекти від них.