48-річний українець загинув під час затримання у Польщі

У Польщі під час поліцейського затримання помер українець. Правоохоронці розслідують обставини смерті.

Неподалік міста Ключборк в Опольському воєводстві стався трагічний інцидент. Про це розповіли в RMF FM.

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Що відомо про обставини смерті українця

Як повідомляється, чоловік приїхав до Польщі на роботу в селі Кшивізна. Власник фірми, де працював українець, викликав поліцію через його агресивну поведінку.

Коли правоохоронці прибули на місце, чоловік відмовився назвати своє імʼя і не реагував на команди, хоча спілкувався польською мовою. Щойно вони вирішили відвезти його до відділку для встановлення особи, він почав чинити опір.

Зверніть увагу! Як зазначає видання, поліція намагалася надіти на нього наручники та використовувала різні прийоми, але чоловік раптом знепритомнів. Швидка, яка прибула на місце, не змогла його реанімувати.

Прокуратура вже відкрила справу про ненавмисне вбивство, призначивши розтин та токсикологічні й гістопатологічні експертизи потерпілого. Поліція також проводить контрольне розслідування обставин цього інциденту.

Раніше у Польщі помер 18-річний українець, на якого з багатоповерхівки скинули газовий котел.