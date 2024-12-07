Кошеня врятувало від смерті українця, який впав у Румунії у 400-метровий яр

У Румунії в горах Марамуреш громадянин України провалився у яр. Чоловік залишався у небезпеці понад 24 години.

Рятувальники кажуть, що 28-річному українцю вдалося вижити завдяки тому, що із ним було кошеня, яке міцно прилипло до грудей хазяїна, передає 24 Канал із посиланням на Spot.

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Тепло кошеняти врятувало українця

Зазначається, що операція із порятунку чоловіка тривала понад 5 годин. Надзвичайники і прикордонні поліцейські пояснили, що найбільша складність полягала у тому, що яр був завглибшки 400 метрів, крім того він мав ухил 50 відсотків. Заважала рятувальникам і погода –сильний сніг, хуртовина і пронизливий холод.

Українець вижив завдяки коту / Фото Facebook Mica Svab

Кошеня ні на мить не "відліпало" від хазяїна / Фото Facebook Mica Svab

Втім, хлопця таки вдалося врятувати. І не останню роль у цьому відіграв кіт, який увесь час був поряд із постраждалим.

Врятований з яру чоловік входить до групи з трьох українців, які перетнули кордон з Румунією. Двоє інших були знайдені за допомогою вертольота SMURD 6 грудня. Усі троє незаконно втекли з України.