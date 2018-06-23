Українець Нікішин очолив світовий рейтинг шпажистів
Богдан Нікішин, який завоював бронзу чемпіонату Європи, очолив рейтинг FIE найкращих шпажистів світу.
Про це повідомляє fie.org.
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Богдан обійшов у рейтингу італійця Паоло Піццо, а також естонця Миколу Новосьолова.
Рейтинг найкращих шпажистів світу
Нагадаємо, Богдан Нікішин завоював бронзову нагороду на чемпіонаті Європи з фехтування в Нові-Саді (Сербія) у змаганнях шпажистів, відтак повторив свій успіх континентальної першості 2016 року.
Джерело: 24 Канал
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