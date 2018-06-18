Українець Нікішин взяв першу медаль на чемпіонаті Європи з фехтування
На чемпіонаті Європи з фехтування в Нові-Саді (Сербія) бронзову нагороду у змаганнях шпажистів завоював Богдан Нікішин, який відтак повторив свій успіх континентальної першості 2016 року.
Цього разу Нікішин, щоправда, мав усі підстави розраховувати на більше.
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У півфінальній сутичці з дворазовим чемпіоном світу естонцем Новосьоловим, Нікішин здавалося упевнено вів 6:2. Однак представник Естонії спочатку ліквідував відставання, а згодом у додатковому раунді завдав вирішального уколу 10:9.
Богдан Нікішин знову змушений задовольнитися "бронзою".
Чемпіонат Європи у Сербії триватиме до 21 червня.
Джерело: 24 Канал
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