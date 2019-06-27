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      Українець-політв'язень Росії сидить у колонії Харкова за фейковим обвинуваченням

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      Сергій Літвінов
      Сергій Літвінов / Hromadske.ua

      Український політв'язень Сергій Літвінов, якого в Росії засудили до 8,5 років в’язниці за фейковий розбій, вже 4 місяці відбуває покарання в Диканівській колонії Харкова. Росія збиралася засудити Літвінова на 25 років за вбивство неіснуючих людей на Луганщині, але потім йому змінили обвинувачення на розбій.

      За словами самого Літвінова, він відбуває покарання в Україні з 1 березня 2019 року і йому залишилося ще 3,5 роки, зазначених у вироку, повідомляє "Громадське".

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      Я сам не розумію, що тут роблю, мене депортували на Батьківщину з Магадана. В Магадані в суді мені сказали, що Україна погодилась, аби я відбував термін вдома, але Україна не могла такого сказати. Привезли мене в Старобільськ в СІЗО. Засідання Біловодський суд проводив без мене, і суд вже мене відправив сюди у виправну колонію,
      – відповів Літвінов на запитання журналістів, як він потрапив в Україну.

      Політв’язень сказав, що написав листа Президентові України Володимирові Зеленському з проханням про помилування. Керівництво колонії підтвердило, що відповідні документи 27 червня скерували в Київ.

      Журналісти звернулися до Міністерства юстиції з проханням розкрити деталі передачі Літвінова з Росії в Україну. Проте в Мін’юсті не розкрили деталей справи, пославшись на конфіденційність.

      "Зміст матеріалів судової справи та детальна інформація щодо цієї особи є конфіденційною і містить персональні дані, які захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до закону (…), та не можуть поширюватися без згоди суб'єкта персональних даних", – відповіли журналістам у міністерстві.

      Хто такий Сергій Літвінов і як він став російським політв’язнем? Літвінов – родом з села Комишне Луганської області. Його затримали влітку 2014 року в Ростові-на-Дону, коли чоловік там лікував запалення щелепи. Лікарню в Станиці Луганській тоді захопили проросійські бойовики. Літвінова катували на допитах, і при затриманні, що згодом довів його адвокат.

      У Росії Літвінова звинуватили в тому, що він у складі українського батальйону "Дніпро-1" нібито вбивав мирних мешканців у селах Луганщини. Чоловікові загрожувало 25 років ув'язнення, але його адвокат домігся зміни статті на "розбій". Захисник Літвінова довів, що жертв з такими прізвищами, які були в матеріалах справи і яких нібито вбив Літвінов, не взагалі не існувало. А батальйон "Дніпро-1" взагалі ніколи не воював на Луганщині.

      Зрештою, російський суд визнав Літвінова винним у тому, що він нібито вкрав для потреб батальйону 2 автомобілі. На суді був присутній підставний потерпілий, чиї авто нібито зникли. Проте Літвінов заявив, що ніколи не бачив цього чоловіка, "і ніколи нічого не крав, я простий колгоспник". Проте суд таки визнав Літвінова винним у розбої і засудив до 8,6 років ув'язнення. У 2016 році українця етапом переправили в колонію Магадана.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Луганська Новини Росії Українці в полоні РФ Новини Харкова Заручники Міністерство юстиції
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