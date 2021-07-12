Моторошний "рекорд": лише за добу в Україні потонули понад 30 людей, серед них – діти
12 липня 2021 , 14:06Читать новость на русском
З початку липня 2021 року на водоймах потонули 124 українці. Цей показник вже перевищив минулорічну липневу статистику.
Рятувальники заявили, що лише за 1 день у воді померли 32 людини, з них п'ятеро дітей.
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Статистика за минулу добу
За даними рятувальників, протягом 11 липня загинули 32 людини. Сталося це:
- у Дніпрі, на штучному водоймищі "Котлован", а також у водоймі у Синельниківському районі;
- у Черкасах на річці Дніпро;
- у Києві на озері у Біличанському лісі Святошинського району.
У ДСНС додали, що навіть така сумна статистика не лякає українців і смертність на воді продовжує збільшуватися. За даними рятувальників, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є:
- недотримання правил безпечної поведінки громадянами;
- купання у не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.
Загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 665 людей, з яких 70 дітей. Врятовано 307 людей, зокрема 63 дітей.
Правила безпеки на воді: головні поради від ДСНС
- Відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах.
- Ніколи не пірнайте в незнайомих місцях.
- Не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки.
- Не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах.
- Не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння.
- Не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас.
- Температура води повинна бути не нижче +17 градусів.
- Слідкуйте за штормовими попередженнями й не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.