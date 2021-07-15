В Україні відзначають День миротворців: фото, відео

Українські військовослужбовці з 1992 року беруть участь у міжнародних операціях і місіях в різних регіонах планети. У нашій державі День миротворців відзначають 15 липня.

Помічник командира 18 окремого вертолітного загону зі зв'язків із ЗМІ Юрій Кульпа повідомив 24 каналу про деталі миротворчої місії у ДР Конго.

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18 окремий вертолітний загін виконує завдання у складі місії ООН зі стабілізації у ДР Конго з грудня 2012. Сьогодні це вже 12 ротація чисельністю у 246 військовослужбовців,

– зазначив він.

Серед основних завдань українського національного контингенту:

транспортні перевезення;

вогнева підтримка наземних сил;

повітря супроводження сил місії;

розвідка;

спостереження;

пошуково-рятувальні операції;

екстрені медичні евакуації хворих і поранених.

У складі загону є вісім вертольотів Мі-8, з яких 4 – транспортні та 4 – транспортно-бойові. Є також автомобільна, спеціальна техніка та стрілецька зброя.

Наземний склад залучений до виконання завдань зі забезпечення життєдіяльності, здійснюється охорона табору, супровід документації на вимогу місії ООН та інші завдання.

Незважаючи на святковий день, українські вертолітники виконують визначені завдання місії ООН і сьогодні. Один гелікоптер залучений до екстреної медичної евакуації поранених – він перебуває в умовах високогір'я. Ще три вертольоти виконують польоти з перевезення вантажів і пасажирів,

– додав Юрій Кульпа.

Він початку чергової ротації з жовтня 2020 року наліт у небі Африки склав 3 тисячі годин.

Виконано понад 3 200 польотів;

Перевезено 11,5 тисячі пасажирів і 430 тонн вантажів.

Під синьо-жовтим знаменом понад 45 тисяч військовослужбовців ЗСУ взяли участь у 27 міжнародних операціях і місіях у різних куточках планети. На жаль, 55 бійців Збройних сил України загинули.

Військові ЗСУ виконують миротворчі місії ООН у ДР Конго / Фото Юрія Кульпи



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