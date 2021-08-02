Грози, град і потужний вітер накриють Україну – синоптики оголосили штормове попередження
2 серпня 2021 , 17:35Читать новость на русском
Джерело:Укргідрометцентр
В Україні 3 серпня прогнозують суттєве погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про грози та потужний вітер у 13 областях.
Штормове попередження
Водночас метеорологи повідомляють про град і шквали 15 – 20 метрів на секунду. Оголошено 1 рівень небезпечності (жовтий).
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У південних, східних, більшості центральних областей і на Прикарпатті 3 серпня грози, в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду,
– зазначають синоптики.
Небезпечні погодні умови 3 серпня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру
Негода в Україні: що відомо
- У Львові ввечері 1 серпня вирувала негода. Штормовий вітер повалив понад 75 дерев.
- Одне з них впало на молоду пару – 20-річний хлопець та його 18-річна дівчина загинули.
- Однак негода поки не покине Львівщину – синоптики прогнозують буревій і 2 серпня.