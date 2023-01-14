Гучний вибух у центрі Мелітополя, військова допомога від Італії: хронологія 325 дня війни

Українські захисники та захисниці продовжують боронити нашу землю та відважно протистояти ворогу. ЗСУ, волонтери, медики та дипломати не здаються та щодня наближають нашу перемогу.

Про досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також про загальну ситуацію в країні – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Читайте також Обстріл бази з автобусами у Херсоні та бої у Соледарі: хронологія 324 дня війни

4:20 У ніч з 13 на 14 січня в центрі окупованого Мелітополя прогримів потужний вибух. Про це повідомив мер Іван Федоров. За його словами, скільки б підказок Сили оборони не давали окупантам, ті ніяк не зрозуміють: якнайшвидше зникнення з України – запорука спокійних днів і ночей.

02:43 Секретар РНБО Олексій Данілов висловився щодо депутатів, які колись входили до ОПЗЖ. "Що стосується депутатів від ОПЗЖ, які ходять до Верховної Ради, очі опускають – їх винесуть уперед ногами. Підіть із Богом, залиште той мандат і відпочивайте собі. У вас руки по лікоть в крові – у всіх, хто кликав сюди "русскій мір", – сказав він

01:42 У Швеції курдська організація "Комітет Рожави" повісила догори дриґом опудало, яке символізувало президента Туреччини Реджепа Ердогана. 12 січня через цей інцидент МЗС Туреччини викликало посла Швеції Стаффана Херрстрьома, щоб передати йому ноту Анкари. А вже 13 січня турецькі правозахисники вирішили притягнути до відповідальності всіх причетних до провокації у шведській столиці.

00:59 Стало відомо про можливу нову поставку ЗРК українським військовим. Уряд Італії планує надати Україні батарею зенітно-ракетного комплексу SAMP/T. Зазначають, що прискорити рішення щодо передачі батареї українським військовим допоміг "сильний тиск із боку Вашингтона".