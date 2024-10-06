Подорожчають паспорт і обмін прав: з 7 жовтня в Україні зросте вартість оформлення документів

З понеділка, 7 жовтня, ДП "Документ" змінює тарифи на оформлення документів. Нові ціни встановлено, зокрема, на оформлення паспортів, міграційних документів, обмін посвідчень водія та інші послуги.

Про це повідомляє Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс". Зазначається, що змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП "Документ" на території України.

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Скільки коштуватиме оформлення документів

З 7 жовтня тариф на пакет сервісних послуг "Стандарт" становитиме:

Оформлення громадянам України паспортних документів – 650 гривень

Оформлення іноземцям і особам без громадянства документів міграційного характеру – 1250 гривень

Обмін посвідчення водія – 950 гривень

Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу – 950 гривень

Проставлення апостиля – 650 гривень

Фахівці Центрів обслуговування громадян "Паспортний сервіс" надають консультації онлайн і у телефонному режимі. Якщо у вас є питання щодо сервісних послуг – напишіть у приватні повідомлення на офіційних сторінках у фейсбуці та інстаграмі або зателефонуйте до контактного центру,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 червня Кабмін ухвалив рішення продовжити дію паспортного сервісу ДП "Документ" для українців за кордоном. Роботу продовжили ще на 6 місяців.