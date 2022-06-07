В Україні - ані хмаринки та краплинки дощу: прогноз погоди на 8 червня

Погода в Україні у середу, 8 червня, буде по-справжньому літньою: на безхмарному небі припікатиме сонце. Стовпчики термометрів піднімуться ближче до +30 градусів.

В жодному регіоні України синоптики не обіцяють опадів. У всіх областях повітря прогріється до вище ніж +25 градусів.

Кілька днів тому Івано-Франківськ і Житомир затопило: вулиці перетворилися на ріки

В яких регіонах України буде найспекотніше

Найвищі температурні показники метеорологи прогнозують на Миколаївщині та Херсонщині – +28...+30 градусів. Найнижча температура – +25...+27 – у цілій низці областей: Сумській, Чернігівській, Полтавській, Івано-Франківській, Одеській та на Буковині.

На решті українських територій повітря прогріється у межах – +26...+29. У переважній більшості областей – вітер південно-східний швидкістю 3 – 8 метрів на секунду. Лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях пориви вітру змінять напрям на північно-східний.

В Україні – пожежна небезпека

У Києві у середу, 8 червня, буде теж чудова погода. Вдень можна очікувати +26...+28 градусів, а вночі +14...+16. Киянам можна сміливо залишати дощовики та парасольки вдома, адже дощу бути не повинно.

8 і 9 червня у більшості західних областей, а також Вінницькій, Сумській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко підтвердила: літо 8 червня буде майже ідеальним. Вона порадила максимально проводити час на відкритому повітрі, бо така погода справді трапляється нечасто.

Максимальні температури до +29 градусів, а свіжі ночі та ранки захищатимуть від нестерпної спеки.

Повторю, що зараз – чудовий синоптичний період. Повітря – хоч пий, і вдома, і на вулиці комфортно, зайвий одяг варто передивитися і, можливо, віддати тим, хто його потребує, овочі та фрукти кольорами строкатими прикрашають полиці й вуличні базарчики, цвітіння красивенного навколо більшає – хіба алергікам трохи додає чхання,

– влучно описала погоду Діденко.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +27...+29

Львів – +26...+28

Івано-Франківськ – +25...+27

Тернопіль – +26...+28

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +26...+28

Луцьк – +26...+28

Рівне – +26...+28

Житомир – +27...+29

Вінниця – +27...+29

Одеса – +25...+27

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +26...+28

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +25...+27

Суми – +25...+27

Полтава – +25...+27

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +27...+29

Харків – +26...+28

Київ – +26...+28

Прогноз погоди на 8 червня / Карта Укргідрометцентру