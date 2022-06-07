В Україні - ані хмаринки та краплинки дощу: прогноз погоди на 8 червня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у середу, 8 червня, буде по-справжньому літньою: на безхмарному небі припікатиме сонце. Стовпчики термометрів піднімуться ближче до +30 градусів.
В жодному регіоні України синоптики не обіцяють опадів. У всіх областях повітря прогріється до вище ніж +25 градусів.
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В яких регіонах України буде найспекотніше
Найвищі температурні показники метеорологи прогнозують на Миколаївщині та Херсонщині – +28...+30 градусів. Найнижча температура – +25...+27 – у цілій низці областей: Сумській, Чернігівській, Полтавській, Івано-Франківській, Одеській та на Буковині.
На решті українських територій повітря прогріється у межах – +26...+29. У переважній більшості областей – вітер південно-східний швидкістю 3 – 8 метрів на секунду. Лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях пориви вітру змінять напрям на північно-східний.Зверніть увагу! У Києві у середу, 8 червня, буде теж чудова погода. Вдень можна очікувати +26...+28 градусів, а вночі +14...+16. Киянам можна сміливо залишати дощовики та парасольки вдома, адже дощу бути не повинно.
В Україні – пожежна небезпека
8 і 9 червня у більшості західних областей, а також Вінницькій, Сумській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Прогноз від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко підтвердила: літо 8 червня буде майже ідеальним. Вона порадила максимально проводити час на відкритому повітрі, бо така погода справді трапляється нечасто.
Максимальні температури до +29 градусів, а свіжі ночі та ранки захищатимуть від нестерпної спеки.
Повторю, що зараз – чудовий синоптичний період. Повітря – хоч пий, і вдома, і на вулиці комфортно, зайвий одяг варто передивитися і, можливо, віддати тим, хто його потребує, овочі та фрукти кольорами строкатими прикрашають полиці й вуличні базарчики, цвітіння красивенного навколо більшає – хіба алергікам трохи додає чхання,
– влучно описала погоду Діденко.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +27...+29
Львів – +26...+28
Івано-Франківськ – +25...+27
Тернопіль – +26...+28
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +26...+28
Луцьк – +26...+28
Рівне – +26...+28
Житомир – +27...+29
Вінниця – +27...+29
Одеса – +25...+27
Миколаїв – +28...+30
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +26...+28
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +25...+27
Суми – +25...+27
Полтава – +25...+27
Дніпро – +26...+28
Запоріжжя – +27...+29
Донецьк – +27...+29
Луганськ – +27...+29
Харків – +26...+28
Київ – +26...+28