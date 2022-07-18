В Україні арештували майно російського ресторатора Алєксандра Орлова на 400 мільйонів

Суд наклав арешт на заклади громадського харчування та земельні ділянки російського мільйонера та ресторатора Олександра Орлова. Він володіє, зокрема, і столичним комплексом Queen.

Співробітники Бюро економічної безпеки України, встановили нерухоме майно, яке через офшорні компанії та підконтрольних осіб належать одному з російських бізнесменів.

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У ході слідства встановили, що бізнесмен намагався уникнути можливих санкцій та вилучення прав власності, передбачених законодавством України. По удаваним угодам він планував фіктивно вивести зі своєї власності зазначені активи.

Слідчий суддя ухвалив рішення про арешт нерухомості, зокрема:

заклад громадського харчування,

земельні ділянки,

багатофункціональний розважально-оздоровчий комплекс із закладом громадського харчування.

Орієнтовна загальна вартість арештованого майна становить понад 400 мільйонів гривень. Досудове розслідування кримінального провадження, що здійснюють співробітники БЕБ, за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора триває.

Зауважимо, що Орлов володіє групою Bulldozer Group, якій в Україні належать заклади:

Queen Kyiv,

Virgin Izakaya Bar,

Eshak,

Not Only Fish,

Рыба Пила,

Queen Country Club,

Fish Fetish.

У березні, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, група повідомила, що йде з українського ринку. Водночас команда, що розвивала ресторани групи в Україні, заявила, що "Орлов більше не причетний до українського ресторанного бізнесу".

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