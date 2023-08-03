В Україні виготовляють бомби з допомогою 3D-принтерів: цікаві деталі від The Economist

Війна Росії проти України може вважатися також війною технологій. Одна з них – виготовлення бомб на 3D-принтері, що вже успішно освоїли наші захисники.

Журналісти поспілкувалися з ентузіастами та розповіли деталі створення бомб з допомогою 3D-принтера. Спойлер: назва у цих бомб не залишить нікого байдужим.

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Потужна альтернатива гранатам

Як зауважили у виданні, наші військові використовують ручні гранати. Втім, коли їх кидають з дронів, результат може бути не настільки вражаючим, наголосив один з ентузіастів.

Льоша, з яким спілкувалися журналісти, – київський зброяр-аматор. Він зауважив, що гранати важать здебільшого 300 грамів. І в них просто недостатня "убивча сила". Тож, після вибуху окупанти частенько "просто тікають".

Це наштовхнуло на створення 3D-бомб. Їх Льоша зі своїми друзями створив кілька місяців тому. Мовиться про протипіхотну бомбу, яка отримала мину назву "Зайчик".

На 3D-принтері виготовляють корпус. Після цього його відправляють, щоб наповнити вибухівкою та шматками сталевої шрапнелі. Льоша зауважив, що під час випробувань шрапнель різала дерев'яні дошки, "наче масло".

Команда Льоші щотижня друкує пластикові корпуси для майже 1000 таких "цукеркових бомб". Так вони їх називають жартома. Але цього недостатньо. Військові кажуть, що потрібно бодай 1500 на день.

Інша група аматорів за останні 4 місяці виготовила понад 30 тисяч таких "цукеркових бомб". Їхній лідер, "Сват", зауважив, що темпи виробництва зростають.

Звернімо увагу, що багато снарядів надходить з-за кордону. Яніс Озолс – засновник латвійського відділення "Диких бджіл". Це група волонтерів-зброярів, які допомагають нам за межами України. За його словами, з листопада 2022 року з Європи відправили щонайменше 65 тисяч бомбових снарядів.

Такі боєприпаси дешеві

Ясна річ, що саморобна вибухівка не є прямою заміною заводської. Водночас у неї є низка своїх переваг. Передовсім мовиться про ціну. Поділився цифрами Емануель Змудзінський, волонтер організації "Дикі бджоли" з Лодзі, що у Польщі. За його словами, носовий конус, тіло і хвостовий плавник для 27-сантиметрової моделі "Велике яйце" обходиться у 3,5 євро. Значно дорожчий вибуховий вміст – близько 1200 євро.

Слід розуміти, що для виготовлення "цукеркових бомб" не потрібно переналаштовувати виробничі лінії. Крім того, їх можна виготовляти у різному розмірі. Це дозволяє ефективніше використовувати вантажопідйомність кожної конкретної моделі.

Цікаво, що деякі "цукеркові бомби" можна використовувати проти бронетехніки. Для цього всередину напихають мідь та алюміній. Після детонації, метали перетворюються на тонкий струмінь перегрітої плазми. Він і здатний пробити броню.