Зима прийде, але не в усі регіони: прогноз погоди на 16 листопада

Погода в Україні у середу, 16 листопада, буде прохолодною та з великою кількістю опадів. Місцями дощ з мокрим снігом нагадуватиме нам про настання зими.

Найтепліше буде у південних регіонах. Подекуди стовпчики термометрів покажуть до +12 градусів.

Важливо Перший сніг та мінусова температура: якою буде погода в Україні найближчим часом

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами синоптикині Наталки Діденко, листопад нарешті вирішив надати свій сезонний майданчик для зустрічі на високому рівні вологого атмосферного фронту та холодної повітряної маси. Як відомо, поєднання вологості та холодного повітря переводить дощ у мокрий сніг.

16 листопада на Півночі України є ймовірність мокрого снігу. Опади пройдуть у середу:

у західних та північних областях,

у центральній частині України,

на Харківщині та Одещині.

Натомість опадів не прогнозують:

на Луганщині та Донеччині,

у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях,

у тимчасово окупованому Криму.

У Києві 16 листопада очікується холодна волога погода з температурою повітря близько +5 градусів. Пройде дощ, ввечері можливий мокрий сніг.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують помірний дощ у західних та північних областях, а на Півночі України та в Карпатах – ще й з мокрим снігом. На решті території – без істотних опадів. Синоптики попереджають про туман вранці у південній частині нашої країни.

На Заході хмарна погода протримається увесь день. Увесь день падатиме дощ, який до вечора може посилитися. Температура повітря становитиме максимально +7 градусів. На Сході небо також буде вкрите хмарами, короткочасні дощі можливі лише ввечері. Повітря прогріється лише до +6 градусів.

На Півночі погода буде похмурою та дощовою, місцями з мокрим снігом. Стовпчики термометрів покажуть +6 градусів. На Півдні ситуація кардинально протилежна – мінлива хмарність та +12 градусів.

У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Зранку почнеться дрібний дощ, а до вечора він поступово переросте в сильний. Температура повітря становитиме +6 градусів.

Прогноз погоди у містах України 16 листопада

Ужгород – +6...+8

Львів – +5...+7

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +4...+6

Чернівці – +5...+7

Хмельницький – +4...+6

Луцьк – +4...+6

Рівне – +4...+6

Житомир – +4...+6

Вінниця – +4...+6

Одеса – +9...+11

Миколаїв – +8...+10

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +10...+12

Кропивницький – +6...+8

Черкаси – +4...+6

Чернігів – +4...+6

Суми – +2...+4

Полтава – +5...+7

Дніпро – +6...+8

Запоріжжя – +7...+9

Донецьк – +4...+6

Луганськ – +3...+5

Харків – +4...+6

Київ – +4...+6



Прогноз погоди на 16 листопада / Фото Укргідрометцентру