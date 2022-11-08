В Україну суне антициклон, що нарешті зупинить дощі: прогноз погоди на 9 листопада
Погода в Україні у середу, 9 листопада, буде по-осінньому теплою та сонячною. Південний антициклон обіцяє відсутність дощів чи інших опадів.
Однак, як кажуть синоптики, потепління затримається в Україні не довго. Вже з 14 листопада на нас чекає чергове похолодання.
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Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що від 9 листопада в Україні значно потепліє. Температура повітря в середньому становитиме +10...+14 градусів, трохи прохолодніше буде у східних областях – +7...+10 градусів.
Південний антициклон організує суху, часто навіть сонячну, погоду в більшості наших областей – дощів у середу не буде. А от тумани будуть,
– зауважила синоптикиня.
У Києві 9 листопада очікується потепління до +13 градусів. Діденко пояснила, що тепла погода триватиме протягом поточного тижня, а вже наступного – з 14 листопада – прийде логічне листопадове похолодання.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Вранці небо на Заході буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Однак опадів не буде. Температура повітря складе +12...+14 градусів. На Сході буде значно прохолодніше – +6...+8 градусів. Небо також буде вкрите хмарами, але дощів не буде.
На Півночі ранок буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів. Повітря прогріється до +9...+11 градусів. На Півдні із самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною, +10...+12 градусів.
Хмари у Києві закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора, але опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів покажуть +10...+12 градусів.
Погода у містах України 9 листопада
Ужгород – +10...+12
Львів – +12...+14
Івано-Франківськ – +12...+14
Тернопіль – +11...+13
Чернівці – +11...+13
Хмельницький – +11...+13
Луцьк – +11...+13
Рівне – +11...+13
Житомир – +11...+13
Вінниця – +11...+13
Одеса – +11...+13
Миколаїв – +10...+12
Херсон – +9...+11
Сімферополь – +9...+11
Кропивницький – +9...+11
Черкаси – +9...+11
Чернігів – +9...+11
Суми – +9...+11
Полтава – +8...+10
Дніпро – +7...+9
Запоріжжя – +7...+9
Донецьк – +5...+7
Луганськ – +6...+8
Харків – +6...+8
Київ – +10...+12
Прогноз погоди на 9 листопада / Фото Укргідрометцентру
У Луганську сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.