В Україні буде тепло, проте не обійдеться без опадів: прогноз погоди на 4 травня

Погода в Україні у середу, 4 травня, буде по-весняному теплою. Проте у частині західних, південних та східних областей місцевим жителям слід бути готовими до дощів.

Без дощу день не мине на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині та Чернівецькій області. Також доведеться прихопити з собою парасольки одеситам, миколаївцям та херсонцям.

Раніше В американському Канзасі вирував торнадо: є жертви і руйнування

В Україні повітря подекуди прогріється до +20 градусів

Опади синоптики обіцяють на Черкащині, Кіровоградщині, а також Харківщині. Найпрохолодніше буде у північних регіонах України. У Житомирській, Сумській та Чернігівській областях стовпчики термометрів піднімуться до +13...+15 градусів.

Найвищі температурні показники 4 травня фіксуватимуть на Закарпатті та Одещині. Це, незважаючи на те, що одеситам пообіцяли дощ. Тут можна буде побачити на термометрах +19...+21. Трішки прохолодніше буде у Миколаєві та Херсоні – +18..+20. в решті регіонів повітря прогріється у межах +16...+19.

Яка погода у столиці

У Києві вночі буде +6...+8 градусів, проте вдень обіцяють +14...+16. Небо інколи покриватиметься хмарами, але опадів не прогнозують. Напрям вітру – північно-західний, його пориви сягатимуть 5 – 10 метрів на секунду.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що середа "утримуватиме нещодавні градуси".

Ночі все ж – холодні, найближчої передбачається +5...+9 градусів. А ось парочка наступних ночей побудуть ще й із невеликими заморозками у більшості областей України, окрім південної частини,

– написала Діденко.

Синоптикиня наголосила, що атмосферний фронт проходитиме 4 травня територією України. Саме тому він принесе дощу та навіть грози, переважно останнє стосується Центральної та Західної України. Щодо Півночі, то там теж можуть випасти опади, щоправда, всього кілька крапель.

Гроза може викликати додатковий стрес від звуку грому – зважайте на прогноз погоди!

– завбачливо додала Діденко.

Погода у містах України

В центральних областях України може бути сильний вітер, переважно – північного напрямку.

Ужгород – +19...+21

Львів – +16...+18

Івано-Франківськ – +16...+18

Тернопіль – +16...+18

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +16...+18

Луцьк – +16...+18

Рівне – +16...+18

Житомир – +13...+15

Вінниця – +16...+18

Одеса – +19...+21

Миколаїв – +18...+20

Херсон – +18...+20

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +16...+18

Черкаси – +16...+18

Чернігів – +13...+15

Суми – +13...+15

Полтава – +16...+18

Дніпро – +16...+18

Запоріжжя – +17...+19

Донецьк – +17...+19

Луганськ – +17...+19

Харків – +17...+19

Київ – +14...+16

Прогноз погоди на 4 травня / Дані Укргідрометцентру