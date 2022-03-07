В Україні буде його остання могила, – Деканоїдзе, яка керувала Нацполіцією, про Путіна
Джерело:телеканал "Рада"
Грузинська політикиня Хатія Деканоїдзе, яка у минулому обіймала посаду керівника Національної поліції України, прокоментувала війну Росії в Україні.
Хатія Деканоїдзе розповіла, що багато грузинів підтримують Україну, тоді як влада Грузії є більш проросійською.
Цікаво Війна Росії проти України: Веніславський назвав дату першого засідання суду в Гаазі
Деканоїдзе про майбутнє Путіна
Щодо дій президента Росії Володимира Путіна Хатія Деканоїдзе сказала наступне:
Попри те, що він "егоманіяк", він абсолютно шалена людина, я впевнена, що в Україні буде його остання могила. Я в цьому впевнена. Я думаю, що треба вірити. І я вірю, чесно кажучи.
Грузинська політикиня про Путіна: дивитися відео