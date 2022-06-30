Частину областей накриють грози, град і шквали: де прогнозують негоду

30 червня 2022 , 11:23
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Джерело:

Укргідрометцентр

У центральних та південних областях очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують грози з градом та пориви вітру.

За прогнозами синоптиків, грози розпочнуться вдень 30 червня. Про це повідомляють в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Грози та пориви вітру

Вдень 30 червня в Україні, крім західних і більшості східних областей, грози. У центральних та південних областях в окремих районах град і шквали 15 – 20 метрів за секунду,
– мовиться в повідомленні.

У центральних та південних районах оголосили І рівень небезпеки. Його на карті показано жовтим кольором.

30 червня – 1 липня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Це стосується усіх областей, окрім Київської, Чернігівської, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Харківської областей та Криму.


Погіршення погодних умов / Дані Укргідрометцентру

Температура повітря в Україні 30 червня

  • Львів – +33...+35
  • Ужгород – +34...+36
  • Івано-Франківськ – +32...+34
  • Тернопіль – +33...+35
  • Чернівці – +33...+35
  • Хмельницький – +32...+34
  • Луцьк – +33...+35
  • Рівне – +32...+34
  • Житомир – +27...+29
  • Вінниця – +29...+31
  • Одеса – +30...+32
  • Миколаїв – +28...+30
  • Херсон – +28...+30
  • Сімферополь – +27...+29
  • Кропивницький – +27...+29
  • Черкаси – +26...+28
  • Чернігів – +25...+27
  • Суми – +26...+28
  • Полтава – +25...+27
  • Дніпро – +26...+28
  • Запоріжжя – +29...+31
  • Донецьк – +25...+27
  • Луганськ – +26...+28
  • Харків – +25...+27
  • Київ – +27...+29

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Автор: Марта Кушка