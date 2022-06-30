Частину областей накриють грози, град і шквали: де прогнозують негоду
Джерело:Укргідрометцентр
У центральних та південних областях очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують грози з градом та пориви вітру.
За прогнозами синоптиків, грози розпочнуться вдень 30 червня. Про це повідомляють в Українському гідрометеорологічному центрі.
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Грози та пориви вітру
Вдень 30 червня в Україні, крім західних і більшості східних областей, грози. У центральних та південних областях в окремих районах град і шквали 15 – 20 метрів за секунду,
– мовиться в повідомленні.
У центральних та південних районах оголосили І рівень небезпеки. Його на карті показано жовтим кольором.
30 червня – 1 липня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Це стосується усіх областей, окрім Київської, Чернігівської, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Харківської областей та Криму.
Погіршення погодних умов / Дані Укргідрометцентру
Температура повітря в Україні 30 червня
- Львів – +33...+35
- Ужгород – +34...+36
- Івано-Франківськ – +32...+34
- Тернопіль – +33...+35
- Чернівці – +33...+35
- Хмельницький – +32...+34
- Луцьк – +33...+35
- Рівне – +32...+34
- Житомир – +27...+29
- Вінниця – +29...+31
- Одеса – +30...+32
- Миколаїв – +28...+30
- Херсон – +28...+30
- Сімферополь – +27...+29
- Кропивницький – +27...+29
- Черкаси – +26...+28
- Чернігів – +25...+27
- Суми – +26...+28
- Полтава – +25...+27
- Дніпро – +26...+28
- Запоріжжя – +29...+31
- Донецьк – +25...+27
- Луганськ – +26...+28
- Харків – +25...+27
- Київ – +27...+29