Частину областей накриють грози, град і шквали: де прогнозують негоду

У центральних та південних областях очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують грози з градом та пориви вітру.

За прогнозами синоптиків, грози розпочнуться вдень 30 червня. Про це повідомляють в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Грози та пориви вітру

Вдень 30 червня в Україні, крім західних і більшості східних областей, грози. У центральних та південних областях в окремих районах град і шквали 15 – 20 метрів за секунду,

– мовиться в повідомленні.

У центральних та південних районах оголосили І рівень небезпеки. Його на карті показано жовтим кольором.

30 червня – 1 липня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Це стосується усіх областей, окрім Київської, Чернігівської, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Харківської областей та Криму.



Погіршення погодних умов / Дані Укргідрометцентру

Температура повітря в Україні 30 червня

Львів – +33...+35

Ужгород – +34...+36

Івано-Франківськ – +32...+34

Тернопіль – +33...+35

Чернівці – +33...+35

Хмельницький – +32...+34

Луцьк – +33...+35

Рівне – +32...+34

Житомир – +27...+29

Вінниця – +29...+31

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +25...+27

Суми – +26...+28

Полтава – +25...+27

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +26...+28

Харків – +25...+27

Київ – +27...+29

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