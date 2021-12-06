В Україні через відсутність палива не працюють 20 блоків і 1 корпус ТЕС та ТЕЦ

6 грудня 2021 , 23:15
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Джерело:

Укренерго

Через відсутність палива 6 грудня не могли працювати 20 блоків і 1 корпус теплових електростанцій і теплоелектроцентралей загальною потужністю 7,26 гігават.

Про це свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості й Укренерго.

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Згідно з опублікованою інформацією, станом на 3 грудня у 12 ТЕС фактичні запаси вугілля нижчі за необхідні:

  • На Вуглегірській ТЕС запаси вугілля 21 тисяча тонн за мінімально допустимих 77,6 тисячі тонн.
  • На Зміївській ТЕС – 59,5 тисячі тонн за мінімально необхідних 99,4 тисячі тонн.
  • На Трипільській – 42,7 тисячі тонн за необхідних 50,6 тисячі тонн.

Укренерго уточнює, що станом на 12:00 6 грудня в аварійному ремонті 1 блок Добротвірської ТЕС та 1 корпус Слов'янської ТЕС загальною потужністю 0,56 гігават, тоді як на ранок 29 листопада – 2 блоки та 2 корпуси ТЕС загальною потужністю 1,05 гігават.

Заявки виробників показують, що відсутність палива не дозволяє запустити в роботу 20 блоків та 1 корпус ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7,26 гігават.

Станом на ранок 6 грудня загальні запаси вугілля на складах ТЕС становлять 414,9 тисячі тонн, зокрема газового – 318,9 тисячі тонн та антрацитового – 96 тисяч тонн,
– додали в компанії.

Енергетична криза в Україні: що відомо

  • Володимир Зеленський заявив, що в Україну прямують сім кораблів з вугіллям. За його словами, держава нікого не залишить без світла та тепла, нестачі не буде: вугілля, яке доставляють морем, повністю закриє потреби енергетичної сфери до кінця поточного року.
  • Денис Шмигаль уточнив, що судна очікують наприкінці листопада або на початку грудня.
Автор: Олег Васьків