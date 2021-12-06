В Україні через відсутність палива не працюють 20 блоків і 1 корпус ТЕС та ТЕЦ
Джерело:Укренерго
Через відсутність палива 6 грудня не могли працювати 20 блоків і 1 корпус теплових електростанцій і теплоелектроцентралей загальною потужністю 7,26 гігават.
Про це свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості й Укренерго.
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Згідно з опублікованою інформацією, станом на 3 грудня у 12 ТЕС фактичні запаси вугілля нижчі за необхідні:
- На Вуглегірській ТЕС запаси вугілля 21 тисяча тонн за мінімально допустимих 77,6 тисячі тонн.
- На Зміївській ТЕС – 59,5 тисячі тонн за мінімально необхідних 99,4 тисячі тонн.
- На Трипільській – 42,7 тисячі тонн за необхідних 50,6 тисячі тонн.
Укренерго уточнює, що станом на 12:00 6 грудня в аварійному ремонті 1 блок Добротвірської ТЕС та 1 корпус Слов'янської ТЕС загальною потужністю 0,56 гігават, тоді як на ранок 29 листопада – 2 блоки та 2 корпуси ТЕС загальною потужністю 1,05 гігават.
Заявки виробників показують, що відсутність палива не дозволяє запустити в роботу 20 блоків та 1 корпус ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7,26 гігават.
Станом на ранок 6 грудня загальні запаси вугілля на складах ТЕС становлять 414,9 тисячі тонн, зокрема газового – 318,9 тисячі тонн та антрацитового – 96 тисяч тонн,
– додали в компанії.
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