В Україні через війну споживання електроенергії впало на 40%

9 березня 2022 , 15:28
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Джерело:

телеграм "Енергоатому"

З початку війни Росії проти України споживання електроенергії у нашій державі різко впало. Зокрема, показник знизився на 40%.

Про це мовиться у дослідженні аналітиків GMK Center "Українська енергосистема залишається стабільною".

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Варто зауважити, що особливу небезпеку становлять бойові дії у районах розташування атомних електростанцій.

Споживання електроенергії в Україні впало на 40% від початку російського вторгнення,
– мовиться у повідомленні. 

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Автор: Тетяна Кійовська