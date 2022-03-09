В Україні через війну споживання електроенергії впало на 40%
9 березня 2022 , 15:28Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Енергоатому"
З початку війни Росії проти України споживання електроенергії у нашій державі різко впало. Зокрема, показник знизився на 40%.
Про це мовиться у дослідженні аналітиків GMK Center "Українська енергосистема залишається стабільною".
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Варто зауважити, що особливу небезпеку становлять бойові дії у районах розташування атомних електростанцій.
Споживання електроенергії в Україні впало на 40% від початку російського вторгнення,
– мовиться у повідомленні.
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