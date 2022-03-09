В Україні через війну споживання електроенергії впало на 40%

З початку війни Росії проти України споживання електроенергії у нашій державі різко впало. Зокрема, показник знизився на 40%.

Про це мовиться у дослідженні аналітиків GMK Center "Українська енергосистема залишається стабільною".

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Варто зауважити, що особливу небезпеку становлять бойові дії у районах розташування атомних електростанцій.

Споживання електроенергії в Україні впало на 40% від початку російського вторгнення,

– мовиться у повідомленні.

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