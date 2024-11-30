Іноземці платять тисячі доларів за екскурсію "місцями воєнних злочинів" в Україні, – ЗМІ

В Україні набуває популярності так званий "чорний туризм". Низка вітчизняних компаній пропонує іноземцям екскурсії до знакових місць війни, зокрема до Ірпеня і Харкова.

Як повідомляють ЗМІ, близько десяти українських компаній привозять іноземців із Європи до США, аби ті на власні очі побачили наслідки російської агресії, передає 24 Канал.

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Бізнес на стражданнях чи історія про пам'ять

Так, однією із фірм, яка надає послуги воєнного туризму, є War Tours. У 2024 році вона мала 30 іноземних клієнтів, яких переважно возили по Києву та його передмістю, показуючи місця вбивств росіянами мирних жителів. Така "подорож" зазвичай обходилася від 150 до 250 євро.

Співзасновник компанії Дмитро Никифоров запевняє, що частина прибутку йде на потреби армії. Також він підкреслив, що це ці тури організовують передусім не задля грошей, а задля пам'яті.

Менеджер іншої туристичної компанії Capital Tours Kiev Світозар Мойсеєв також наполягає на "просвітницькому" призначенні подібних мандрівок. Вони нібито слугують застереженням від повторення подібного жаху, який переживає Україна й донині.

Депутатка міськради в Ірпені Михайлина Скорик-Шкарівська розповіла, що більшість місцевих підтримують подібні інціативи. Однак є ті, хто не розуміє, навіщо люди із-закордону приїжджають, аби побачити їхнє горе.

Голова Національного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів визнала, що є етичні проблеми воєнного туризму. Наразі відомство готує спеціальні навчальні курси для гідів.

Туристи, із якими поспілкувалися журналісти, кажуть, що приїздять в Україну заради того, щоб побачити руйнування на власні очі. 23-річний іспанець Альберто Бласко Вентас зізнався, що здійснив напружену подорож, щоб відчути війну зблизька. Зокрема, він відвідав зламаний міст в Ірпені, який підірвали на початку війни 2022, аби зупинити російський наступ на столицю.

Інший турист Нік Тан зі США у липні прилетів до Харкова, розташованого за 20 кілометрів від фронту і під постійними обстрілами росіян.

Він сказав журналістам, що хотів побачити Україну під час війни, бо, мовляв, "наше життя на Заході надто комфортне й легке". За його словами, він навіть хотів більше наблизитися до лінії фронту, але його провідник цього не дозволив.

До слова, раніше The Times писало, що у 2024 році стали популярними екскурсії місцями воєнних злочинів Росії. За даними видання, шестигодинна екскурсія звільненими Бучею, Ірпенем та Гостомелем у Київській області коштувала близько 130 фунтів (близько 6800 гривень).