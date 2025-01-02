На кордоні з Польщею спіймали громадян, які хотіли вивезти золота на 6 мільйонів гривень

Українські прикордонники завадили спробі вивезення золотих злитків за межі країни. Громадяни намагалися вивезти золото, на загальну суму 6 мільйонів гривень у підлокітнику автомобіля.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України. Дорогоцінні метали виявили на новому пункті пропуску "Нижанковичі" на кордоні з Польщею.

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З України намагалися вивезти півтора кілограма золота

На Львівщині прикордонно-митна оглядова група виявила в підлокітнику автомобіля Toyota Prado 61 золотий злиток. Кожен з них має пробу 999.

Вивезти золото намагалися 37-річна уродженка Донецька та 67-річний чоловік. Вони не змогли пояснити прикордонникам походження дорогоцінного металу та надати відповідні документи на нього.

Повідомлення про вилучення злитків у громадян направили до Бюро економічної безпеки України.

Нагадаємо, на Закарпатті, неподалік кордону, працівники Держприкордонслужби також запобігли злочину. Вони затримали двох чоловіків, які вдавали з себе залізничників. Таким чином порушники намагалися незаконно покинути територію України та вийти до Словаччини.

