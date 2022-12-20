Турецькі літаки, які 24 лютого застрягли у "Борисполі", вилетіли з України

Два військово-транспортні літаки Туреччини Airbus A400M прибули в Україну за кілька годин до повномасштабного вторгнення 24 лютого. Повернутися додому їм вдалося 20 грудня.

Про це розповіли у Міністерстві оборони Туреччини. Зазначили, що літаки повернулися на свою авіабазу у Кайсері.

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"Наші літаки А400М, які прибули в Україну для доставлення гуманітарної допомоги та евакуації наших громадян і перебували в аеропорту "Бориспіль" у зв'язку із закриттям повітряного простору, розпочали перебазування до Кайсері, де вони базуватимуться", – написали у Міністерстві.

Судна А400М прилетіли на базу у Кайсері / Фото Міноборони Туреччини

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Як зустріли екіпаж

У турецькому міноборони зазначили, що переліт з України був успішним. Вони опублікували фото того, як зустрічали екіпаж у Кайсері.

Наш героїчний персонал, який успішно доставив наші 2 літаки A400M, що залишилися в Україні, до Кайсері, прагнув возз'єднатися зі своїми дорогоцінними родинами, які чекали на них в аеропорту, – сказали у відомстві.



Пілоти одного з літаків / Фото Міноборони Туреччини

Зустріч екіпажів літаків з рідними / Фото Міноборони Туреччини

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