В Україні – дощ зі снігом, сонце та до +10 градусів: прогноз погоди на 23 лютого

Погода в Україні у середу, 23 лютого, буде прохолодною. В західних областях, Херсонщині та Криму синоптики прогнозують опади, на решті території – сонце.

Зазначають також, що найбільшого тепла варто очікувати на Півдні, там – +8...+10 градусів. Найхолодніше буде на Закарпатті, де температура повітря вдень опуститься до +2 градусів.

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Погода в регіонах України

У західних регіонах прогнозують дощ зі снігом. Позначки на термометрах покажуть +3...+7 градусів. На Сході – дещо тепліше +3...+9 градусів, варто очікувати сонця.

У північних областях синоптики інформують про хмарність, але буде сухо. Температура становитиме +4…+6 градусів. На Півдні – сонячно, передбачають потепління до +8...+10 градусів.

В українській столиці у середу, 23 лютого, прогнозують сонячну погоду та +4…+6 градусів.

Погода у містах України 23 лютого

Ужгород – +2...+4

Львів – +4...+6

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +4...+6

Чернівці – +4...+6

Хмельницький – +4...+6

Луцьк – +3...+5

Рівне – +4...+6

Житомир – +4...+6

Вінниця – +4...+6

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +8...+10

Херсон – +8...+10

Сімферополь – +8...+10

Кропивницький – +5...+7

Черкаси – +4...+6

Чернігів – +4...+6

Суми – +3...+5

Полтава – +4...+6

Дніпро – +7...+9

Запоріжжя – +8...+10

Донецьк – +7...+9

Луганськ – +7...+9

Харків – +5...+7

Київ – +3...+5



Погода в Україні 23 лютого / Дані Укргідрометцентру