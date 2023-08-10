Можна розлучатись під час вагітності: Рада ухвалила зміни у Сімейному кодексі
Верховна Рада ухвалила за основу зміни у Сімейному кодексі, які стосуються розірвання шлюбу. В Україні вирішили дозволити розривати шлюб під час вагітності дружини.
"За" законопроєкт №5492, який дає можливість пред'явлення позову про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини проголосувало 232 депутати, пише 24 Канал.
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Тепер шлюб можна буде розривати до 1 року дитини
Депутати проголосували за внесення змін до статті 110 та 111 Сімейного кодексу України, авторами якого є група народних депутатів на чолі з Мариною Бардіною.
У пояснювальній записці мовиться, що метою законопроєкту є "усунення перешкод у реалізації права на шлюб та права на його розірвання, що матиме наслідком в тому числі усунення порушення прав людини та випадків можливої дискримінації".
Також законопроєкт спрямований на попередження та захист осіб, які страждають від домашнього насильства.
В Україні пропонують ввести ще одне державне свято
- В Україні пропонують ввести нове свято – День подяки. Відповідний законопроєкт вже зареєстрували у Верховній Раді. Автор законопроєкту №9574 – нардеп від партії "Слуга народу" Георгій Мазураш.
- Мазураш зазначив, що свято має "підняти подяку на загальнонаціональний рівень, коли кожна людина матиме офіційну нагоду висловити подяку всім тим, кому вона бажає це зробити".
- День подяки пропонують зробити 22 жовтня.