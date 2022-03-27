В Україні гинуть діти: у російській Пермі створили антивоєнний меморіал

У російській Пермі створили імпровізований антивоєнний меморіал. Зокрема росіяни приносять іграшки та літачки зі словом "мир".

Їх вони ставлять біля російського танку. Пам'ятник присвячений Уральському добровольчому танковому корпусу.

Зауважте ЗСУ зупинили загарбників біля Броварів: росіяни зазнали значних втрат

У Пермі люди приносять іграшки до танка

Фото з Пермі. Біля пам'ятника Уральському добровольчому танковому корпусу з'явився антивоєнний меморіал. Люди залишили там іграшки та плакати з написами "В Україні гинуть діти",

– мовиться у повідомленні.



Росіяни зробили меморіал у Пермі / Фото з фейсбуку DW



Росіяни зробили меморіал у Пермі / Фото з фейсбуку DW

До речі, написали, що станом на 24 березня загинуло 128 дітей.

До теми: Катерина Соляр розчулилася від емоційного ролика Зеленського – дивіться відео