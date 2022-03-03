В Україні горять не факели, а російські танки, – Кулеба жорстко відповів Лаврову

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба емоційно відповів Лаврову на його випади в бік Володимира Зеленського.

Нещодавно очільник МЗС Росії Сергій Лавров сказав, що Володимир Зеленський – расист та неонацист і нібито "дає свою охорону, щоб нацисти спокійно проводили свої факельні ходи". Дмитро Кулеба жорстко відповів на цю нісенітницю.

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Лавров дозволяє собі персональні випади на адресу Президента України Володимира Зеленського. Пане Лавров, зрозумійте: зараз єдина ідеологія в Україні – це Народна війна проти російських загарбників. Ви кинули в м’ясорубку російських солдатів, яких вам, очевидно, геть не жаль. В Україні горять не факели, а російські танки, – сказав пан Кулеба.

Він додав, що Володимир Зеленський не ховається у бункерах і не відсторонюється від своїх людей на відстані футбольного поля, а захищає Україну разом з нашими військовими та громадянами.

"Саме Росія, а не Україна, вдається до злочинних практик нацизму і буде нести за це відповідальність", – завершив Дмитро Кулеба.

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