Повідомив – отримав гроші: в Україні хочуть платити водіям, які заявляють про чужі порушення

Міністерство внутрішніх справ планує запровадити виплати для водіїв, які повідомлять про порушення правил дорожнього руху іншими особами. Це вплине на кількість ДТП на українських дорогах.

Скільки платитимуть водіям

Водії, які допомагатимуть поліції фіксувати порушення, отримуватимуть 10% від суми штрафу, який сплатить порушник. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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За словами першого заступника начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, в Україні є високі показники сплачуваності штрафів.

За рік роботи системи автоматичної фіксації правоохоронці склали понад 1,7 мільйона адмінпостанов про порушення ПДР.

З цієї кількості понад 1,4 мільйона виконали. Штрафи були оплачені на загальну суму понад 259 мільйонів гривень. 85% оплачених постанов – це високий показник навіть для європейських країн. А ще це високий рівень оплати і відповідальності з боку правопорушників. Майже 90% всіх штрафів оплачується в перші 10 днів,

– розповів Білошицький.

Він наголосив, що у порівнянні з 2020 роком кількість аварій зі смертельними випадками зменшилась на 17% і на 14% зменшилась кількість ДТП із травмованими. Тобто загинуло на 133 осіб менше і травмувалося на 1 010 осіб менше.

1 червня 2021 року виповнився рік з початку роботи системи автоматичної фіксації порушень. За цей час закупили 220 камер, з них 130 вже встановили. До кінця 2021 року планують встановити 400 камер, а до 2024 року – 1500.

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